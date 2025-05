"ضغط سعودي على الشرع؟"|| اتفاق أولي بين الدروز وحكومة الشرع لتفعيل الأمن العام في محافظة السويداء

على خلفية الأحداث الدامية التي وقعت في البلدات الدرزية في سوريا وأدت لمقتل العشرات، أفادت تقارير عن التوصل الى اتفاق أولي بين الدروز وحكومة الشرع لتفعيل الأمن العام في المحافظة، في أشار الصحافي من الجولان عطا فرحات الى أنه "من المرجح أن الاتفاق جرى تحت ضغط سعودي على حكومة الشرع".

وأطلعنا الصحافي عطا فرحات ن المعلومات المتوفرة عن الاتفاق وقال إنه:" وفقا للمعلومات الواردة ، وصل مقترح الى مشيخة العقل في السويداء، وعقد اجتماع في مقام عين الزمان بحضور الشيخ يوسف جربوع والشيخ الحناوي وبموافقة الشيخ حكمت الهجري، اعتقد انه كان ممثل عن الشيخ حكمت وقادة الفصائل في السويداء ، مسودة الاتفاق جاءت من الشيخ سامي ابو المنى،شيخ العقل في لبنان"

وأشار فرحات الى إمكانية وجود ضغط سعودي لدفع التوصل الى تفاهمات ، وتابع فرحات :"يرجح انه تحت ضغط سعودي على حكومة الشرع لعودة الحكومة السورية الى الاتفاق الاول الذي كان مع ابناء السويداء، وهو تفعيل الامن العام من ابناء السويداء وان كافة مفاصل المحافظة يكونون من ابناء المحافظة، تحت رعاية الحكومة السورية ، لكن جميع الكوادر من ابناء السويداء وليس من الفصائل المسلحة من خارج المحافظة او المقاتلين الاجانب , كل شيء يكون بيد ابناء السويداء، لكن بالتنسيق مع حكومة الشرع،ويكون المحافظ هو صلة الوصل ، هذه ابرز نقاط الاتفاق، وبانتظار الإعلان عنه رسميا".

وعلى خلفية المطالبات بتدخل دولي لمساندة الدروز في سوريا، أكدت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، "رفض التقسيم أو الانسلاخ أو الانفصال"، يمكنكم الاستماع الى بيان الشيخ الهجري في الفيديو المرفق بالتغريدة.

