هجوم إسرائيلي محتمل ضد العراق؟|| تقرير: واشنطن تستنفذ كافة وسائل الضغط على إسرائيل لمنع مهاجمة العراق

أبلغت الولايات المتحدة العراق بأنها استنفذت جميع وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات جوية أهداف عراقية ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل، وأن الولايات المتحدة طلبت من العراق منع هذه الهجمات بسرعة، جاء هذا نقلا عن مصادر لقناة العربية.

هذه المصادر أكدت أن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد إسرائيل.

في المقابل صرحت مصادر أمنية عراقية للعربية أن الحكومة العراقية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الضربات الجوية الإسرائيلية، وأضافت أن رئيس الحكومة العراقية أطلع كافة الكتل السياسية على خطورة الموقف اذا استمرت الفصائل في هجماتها ضد إسرائيل من داخل الأراضي العراقية.

وأعربت السلطات العراقية بصورة "قاطعة" على الرسالة التي أعلنت إسرائيل، الاثنين، توجيهها الى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران.

وعلى صعيد متصل وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أجهزة الأمن العراقية لرفع مستوى الجاهزية والتأهب، وذلك بسبب "هجوم إسرائيلي محتمل مخطط له ضد بلاده"