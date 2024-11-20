هجوم إسرائيلي محتمل ضد العراق؟|| تقرير: واشنطن تستنفذ كافة وسائل الضغط على إسرائيل لمنع مهاجمة العراق

من جانبه وجه رئيس الحكومة العراقية أجهزة الأمن العراقية لرفع مستوى التأهب "لهجوم إسرائيلي محتمل ضد بلاده"

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مقاتلون من قوات الحشد الشعبي يحضرون جنازة قائد من جماعة كتائب حزب الله شبه العسكرية الذي قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد، العراق في 8 فبراير 2024.
مقاتلون من قوات الحشد الشعبي يحضرون جنازة قائد من جماعة كتائب حزب الله شبه العسكرية الذي قتل في غارة جوية أمريكية في بغداد، العراق في 8 فبراير 2024.AP Photo/Hadi Mizban, File

أبلغت الولايات المتحدة العراق بأنها استنفذت جميع وسائل الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ ضربات جوية أهداف عراقية ردا على استمرار هجمات الفصائل المسلحة ضد إسرائيل، وأن الولايات المتحدة طلبت من العراق منع هذه الهجمات بسرعة، جاء هذا نقلا عن مصادر لقناة العربية.

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هذه المصادر أكدت أن الضربات الجوية الإسرائيلية ستكون وشيكة إذا لم تمنع الحكومة العراقية هجمات الفصائل من داخل الأراضي العراقية ضد إسرائيل.

في المقابل صرحت مصادر أمنية عراقية للعربية أن الحكومة العراقية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الضربات الجوية الإسرائيلية، وأضافت أن رئيس الحكومة العراقية أطلع كافة الكتل السياسية على خطورة الموقف اذا استمرت الفصائل في هجماتها ضد إسرائيل من داخل الأراضي العراقية.

وأعربت السلطات العراقية بصورة "قاطعة" على الرسالة التي أعلنت إسرائيل، الاثنين، توجيهها الى الأمم المتحدة للضغط على العراق لوقف هجمات تنفذها منه مجموعات موالية لإيران.

وعلى صعيد متصل وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أجهزة الأمن العراقية لرفع مستوى الجاهزية والتأهب، وذلك بسبب "هجوم إسرائيلي محتمل مخطط له ضد بلاده"

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