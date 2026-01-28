ترامب: نُرسل أسطولًا حربيًا ضخمًا إلى إيران ونأمل التوصل إلى اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة (الثلاثاء - الأربعاء) إن أسطولاً من السفن الحربية يبحر باتجاه إيران، ودعا البلاد إلى التوصل إلى اتفاق: "أسطول آخر يشق طريقه نحو إيران. كان ينبغي أن يفعل ذلك في المرة الأولى، في يونيو دمرنا قدراتهم النووية".

أمس وجّه نتنياهو تحذيرًا لإيران وقال إنه إذا "ارتكبت الخطأ وهاجمتنا - ستتلقى ردًا لا يمكنها تخيله حتى". وقال رئيس الوزراء إنه فيما يتعلق بالتوتر: "الرئيس ترامب سيقرر ما يقرره، ودولة إسرائيل ستقرر ما تقرره. نحن مستعدون لكل سيناريو".

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أمس بأن الرئيس مسعود بزشكيان تحدث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتناول الاثنان التوتر القائم مع الولايات المتحدة، والمحادثات الجارية بين البلدين من أجل التوصل إلى اتفاق. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، قال بن سلمان إنه لن يُسمح باستخدام المجال الجوي أو الأراضي السعودية لأي عمل عسكري ضد طهران.

قال بزشكيان إن "طهران كانت دائماً ترحب وما زالت ترحب بأي عملية لمنع الحرب"، وأشار إلى أن "مفاوضات معناها 'نحن نقول وأنتم تنفذون' ليست مفاوضات حقيقية". كما اتهم إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط المباشر في الاحتجاجات في البلاد لصالح "المشاغبين".

بالإضافة إلى ذلك، أفاد تقرير في بريطانيا مساء أمس أنه في ظل التوترات، يطبّق رئيس إيران إجراءات طوارئ لتعزيز إمدادات السلع الأساسية في البلاد، وللحفاظ على أداء الحكومة في حال وقوع هجمات من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. في إطار هذه الإجراءات، نقل الرئيس صلاحيات إلى المحافظات بحيث يمكن للمحافظين التواصل مع السلطة القضائية ومع مسؤولين في هيئات أخرى واتخاذ قرارات بأنفسهم بشأن نقل إمدادات السلع الأساسية للسكان.