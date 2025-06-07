زعيم تنظيم القاعدة في اليمن يهدد دونالد ترامب وإيلون ماسك

في رسالة فيديو مدتها 30 دقيقة، نشرها صباح اليوم أنصار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، هدد زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن سعد بن أتيف أولاكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، ويتضمن الفيديو صورًا لترامب وماسك، بالإضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث. كما يتضمن شعارات شركات ماسك، بما في ذلك شركة تيسلا للسيارات الكهربائية. كما دععا أولاكي المسلحين المنفردين إلى اغتيال قادة مصر والأردن ودول الخليج العربية بسبب موقفهم من الصراع الذي "دمر غزة".

وقال سعد بن أتيف أولاكي: "لا خطوط حمراء بعد ما حدث وما يحدث لأهلنا في غزة. المعاملة بالمثل مشروعة".

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وذكر سعد بن عاطف العولقي، الذي تولى قيادة التنظيم الجهادي العام المنصرم، أن "الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة هي سبب التهديدات. وهذه أول رسالة فيديو له منذ قيادته للتنظيم.