إسرائيل|| محاولة قتل من مسافة صفر: إطلاق النار على مؤثرة عربية بشبكات التواصل من قبل أقاربها

من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام غدًا (الخميس) ضد شقيقين حاولا اغتيال قريبة لهما بالرصاص من مسافة صفر، بسبب كونها من شخصية بارزة على شبكات التواصل ولشهرتها الكبيرة.

في نهاية آذار/مارس، تلقت شرطة إسرائيل بلاغا عن إصابة امرأة بالرصاص وصلت إلى مفترق كيشور شمال إسرائيل وتم نقلها إلى المستشفى في حالة خطيرة. من التحقيق في ظروف الحادث، تبين أنه عندما صعدت الضحية إلى سيارتها داخل من بلدة دير الأسد العربية شمال إسرائيل، وصلت إلى الموقع دراجة نارية استقلها راكبان أطلقا عليها عدداً من الرصاصات من مسافة صفر.

في اليوم التالي للحدث ، وفي نهاية مطاردة لشرطة منطقة الشمال، اعتقل شخصان من أقارب الضحية ، والبالغان من العمر 22 و 29 عامًا ، وهم سكان دير الأسد ، للاشتباه بتنفيذ إطلاق النار. أظهر مواد التحقيق أنه نتيجة لنشاط الضحية على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية ، قرر الاثنان قتلها.

أفادت الشرطة أنه بمجرد انتهاء مرحلة التحقيق، سيتم تقديم لائحة اتهام وطلب اعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد الشخصين المشتبه بهما.