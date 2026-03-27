دمشق ولبنان وجيبوتي.. إيران توسع دائرة استهداف القوات الأمريكية

تواجه القوات الأمريكية في منطقة الخليج أزمة كبيرة بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت قواعدها العسكرية، ما أجبر الجنود على الانتقال إلى مواقع بديلة وفنادق مدنية لإدارة العمليات، وفق تقارير صحيفة نيويورك تايمز ووكالة فارس الإيرانية.

استهداف مباشر للبنية الأمريكية

منذ بدء النزاع، استهدفت إيران قواعد أمريكية في الكويت، قطر، البحرين والسعودية، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة وتقييد القدرة التشغيلية للجيش الأمريكي. بعض القواعد لم تعد صالحة للاستخدام، ما أجبر الجنود على الانتقال إلى مواقع مؤقتة غير مجهزة بالكامل، منها فنادق ومبانٍ مدنية.

قائمة الأهداف تتوسع

وفقًا لتقارير إيرانية، تشمل الأهداف الجديدة:

قاعدة لوجستية في منطقة المطار القديم في بيروت، حيث يتمركز عدد من القوات الأمريكية والمستشارين العسكريين.

فنادق فور سيزونز دمشق وشيراتون دمشق، التي تستخدم كمراكز تجمع للقوات الأمريكية والمستشارين العسكريين الإسرائيليين والبريطانيين.

قاعدة جيبوتي الجوية، حيث تم نقل بعض قوات المارينز عبر إسطنبول وصوفيا للانتشار في المنطقة، ما يعكس زيادة الاهتمام بالموقع الاستراتيجي لضمان مراقبة الممرات البحرية في القرن الأفريقي.

"العمل عن بعد" وتأثيره على الجيش

تسببت هذه الهجمات في تحول العمليات العسكرية إلى ما يمكن وصفه بـ "العمل عن بعد"، حيث يدير الجنود عملياتهم من فنادق ومبانٍ مدنية. وأوضح ووس جاي براينت، خبير سابق في القوات الخاصة الأمريكية، أن هذه الترتيبات المؤقتة تؤثر على القدرة على استخدام المعدات الثقيلة والمركبات العسكرية، وتحد من الفعالية القتالية.

المبادرة الإماراتية لفتح مضيق هرمز

استجابةً للتهديدات الإيرانية المتصاعدة، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها في قوة بحرية متعددة الجنسيات لضمان إعادة فتح مضيق هرمز وحماية حركة النفط والغاز العالمية، مؤكدة أن أسطولها سيشارك لضمان حرية الملاحة ودرء أي تهديدات على الاقتصاد العالمي.