الأيقونة الوطنية أحمد الطرابلسي يفقد جنسيته الكويتية: ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل

أثار صدور المرسوم رقم 4 لسنة 2026 بسحب الجنسية الكويتية من 65 شخصًا، بينهم الأسطورة الرياضية أحمد خضر الطرابلسي، ردود فعل واسعة في الكويت، حيث عبر ناشطون ومواطنون عن دهشتهم واستنكارهم للقرار.

ويعد الطرابلسي أحد أبرز الرياضيين في تاريخ الكويت، إذ شارك مع المنتخب الوطني في كأس العالم 1982، وفاز بكأس الخليج وكأس آسيا، كما حصل على كأس العالم للمنتخب العسكري، وعمل كمدرب للمنتخب الوطني. إضافة إلى إنجازاته الرياضية، خدم كعقيد في الجيش الكويتي وبرز في تحفيظ الشباب القرآن الكريم، وكان صوته يُرفع للأذان عبر تلفزيون الكويت لعقود طويلة.

ورغم القرار الصادم، تصرف الطرابلسي بحكمة وهدوء، محتفظًا بكرامته، واكتفى بتلاوة مؤثرة من القرآن الكريم، فيما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتفاعلات تقديرية لمسيرته وإسهاماته في الرياضة والخدمة الوطنية والدينية.

يُظهر الحادث حالة جدل اجتماعي وقانوني كبيرة في الكويت حول إجراءات سحب الجنسية، خصوصًا من شخصيات وطنية بارزة، مع مطالبات بتوضيح أسباب القرار والتعامل معه وفق المعايير القانونية والإنسانية.