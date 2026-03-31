"قانون إعدام الأسرى" في إسرائيل يثير غضب فلسطيني وتحذيرات عربية واسعة

أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي "لقانون إعدام الأسرى" موجة واسعة من الرفض في الساحة الفلسطينية والعربية، حيث اعتبرت الردود الفلسطينية والعربية أن الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، محذرة من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي.

ويرى مراقبون أن الموقف الرسمي الفلسطيني يعكس محاولة لتأطير القانون ضمن سياق أوسع من التصعيد السياسي، وربطه بالتحركات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتصدّرت رئاسة السلطة الفلسطينية ردود الفعل على إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى، محذّرة من تداعياته القانونية والسياسية، ومعتبرة أنه يتعارض مع قواعد القانون الدولي.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف يندرج ضمن محاولة فلسطينية لدفع الملف إلى الساحة الدولية، واستثمار القرار في تحريك قنوات ضغط دبلوماسية.

"حماس": رسائل ردع واحتمالات ميدانية

في المقابل، اعتبرت حركة حماس أن القانون يمثل تصعيدًا نوعيًا، ولوّحت بتداعيات ميدانية محتملة في حال جرى تطبيقه.

ويرى محللون أن الحركة تسعى من خلال خطابها إلى ترسيخ معادلة ردع، عبر ربط تنفيذ القانون بردود على الأرض، في ظل البيئة الأمنية المتوترة.

"الخارجية الفلسطينية": رهان على التدويل

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى تحرك دولي عاجل، ووصفت القانون بأنه خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الإطار التشريعي الداخلي.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس استمرار الرهان الفلسطيني على المؤسسات الدولية، رغم محدودية قدرتها على التأثير المباشر في القرارات الإسرائيلية.

ويرى محللون أن الفجوة بين المواقف الفلسطينية—بين المسار الدبلوماسي الذي تقوده رئاسة السلطة الفلسطينية، والخطاب الميداني الذي تتبناه "حماس"، قد تحد من إمكانية بلورة رد موحّد، لكنها في الوقت ذاته تعكس توزيع أدوار تقليدي داخل النظام السياسي الفلسطيني.

ردود عربية: إدانة وتحذير دون خطوات عملية

على المستوى العربي، صدرت مواقف رافضة من عدة دول، بينها الأردن ومصر، اعتبرت أن القانون قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في المنطقة ويتعارض مع قواعد القانون الدولي.

كما دعا البرلمان العربي إلى تحرك دولي لوقف تنفيذ القانون.

ويرى مراقبون أن هذه الردود تندرج ضمن نمط عربي تقليدي يقوم على الإدانة السياسية والتحذير، دون مؤشرات فورية على خطوات تنفيذية.

تشير ردود الفعل الفلسطينية والعربية إلى رفض واسع للقانون، مع تباين في أدوات المواجهة بين الدبلوماسية والردع الميداني.

ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستتوقف على ما إذا كان القانون سيبقى ضمن الإطار التشريعي، أم سيتحوّل إلى أداة تنفيذية قد تدفع نحو مزيد من التصعيد.

تعكس ردود الفعل الفلسطينية على القانون مزيجًا من التحرك السياسي والرسائل الميدانية، حيث تسعى القيادة الرسمية إلى تدويل القضية، بينما تركز الفصائل على الردع.

ويرى مراقبون أن الاختبار الفعلي سيبقى مرتبطًا بمدى انتقال القانون من الإطار التشريعي إلى التطبيق، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى تغيير في مستوى التوتر على الأرض.