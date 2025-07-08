تقرير: إيران تعزز قوتها مع أنظمة صواريخ أرض-جو من الصين

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أفادت صحيفة "ميدل إيست آي" اليوم (الثلاثاء) أن إيران تشتري بطاريات صواريخ أرض-جو من الصين في إطار جهودها لإصلاح منظومتها الدفاعية الجوية المتضررة خلال الحرب مع إسرائيل. وقد سُلّمت هذه الأنظمة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في 24 يونيو/حزيران، حيث دفعت طهران ثمن المعدات بشحنات نفطية.

أفاد مصدر عربي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن حلفاء الولايات المتحدة العرب كانوا على دراية بجهود طهران لتعزيز دفاعاتها الجوية، وأن البيت الأبيض أُطلع على التقدم المحرز في هذا الصدد. ولم تحدد المصادر عدد الصواريخ المضادة للطائرات التي استلمتها إيران من الصين، وهي أيضًا أكبر مستورد للنفط الإيراني.

في السنوات الأخيرة، استوردت الصين كميات قياسية من النفط رغم العقوبات الأمريكية، مستخدمةً دولًا مثل ماليزيا لإخفاء مصدره. وصرح مصدر عربي لموقع "ميدل إيست آي": "يلجأ الإيرانيون إلى أساليب مبتكرة في التحارة".

ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران وبرنامجها النووي في لقائهما الليلة الماضية. وصرح الرئيس الأمريكي لمراسل i24NEWS أن "الإيرانيين طلبوا اجتماعًا لاستئناف المحادثات النووية - ربما نتمكن من التوصل إلى حل". وأضاف نتنياهو أن الانتصار على إيران تاريخي: "لقد غيّر الشرق الأوسط، ويخلق فرصة لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم". وأضاف ترامب أنه يجب بذل كل جهد ممكن لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية، وأنهم تلقوا "ضربة موجعة" جراء الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية.