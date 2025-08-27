أمني إسرائيلي: بدأت مرحلة انفصال السويداء

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الأحداث الأخيرة في السويداء ومطالبة الهجري اعلان المحافظة إقليما منفصلا أشار د.عنان وهبي المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن السويداء جنوب سوريا "بدأت مرحلة انفصال". لمشاهدة مداخلته كاملة التي أوضح خلالها رأيه.

جاء تصريحات المسؤول الإسرائيلي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :"الانفصال يحتاج الى غطاء واعتراف دولي وخوض مسيرة استقلال ، على سبيل المثال لبنان استقل على مراحل خلال ثلاث سنوات.. أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الاولى ، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء بتلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذا مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وأنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيئ آخر، عاد نفس النهج من التكفير والتدمير والحرق، وبالتالي هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أدركت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها.. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنين القادمة بأن تُكَوِن شعبا"

الحلقة كاملة: