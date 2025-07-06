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عضو جديد في اتفاقيات إبراهيم؟ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الأحد) أن وجهاء الخليل طرحوا مقترحًا جديدًا للسلام مع إسرائيل، وهو الانسحاب من السلطة الفلسطينية والانضمام إلى الاتفاقيات، التي أفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتوسيع نطاقها. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الشيخ وديع الجعبري، شيخ إحدى العائلات العريقة في الخليل، قوله إنهم مهتمون بـ"التعايش والتعاون مع إسرائيل".

كما ذُكر، ووفقًا للتقرير، ليست هذه هي المرة الأولى التي يُصرّح فيها القيادي الكبير بهذه الأمور - ولكنها الآن خطوةٌ للأمام، نظرًا لشعبيته - إلى جانب عددٍ من الشيوخ الآخرين، في رسالة التزامٍ بالسلام والاعتراف الكامل بإسرائيل كدولة يهودية. ويُزعم أيضًا أن خطتهم تتضمن فك ارتباط الخليل بالسلطة الفلسطينية، وإقامة إمارة مستقلة، والانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن مستلم الوثيقة المذكورة هو وزير الاقتصاد نير بركات، الذي استضاف الموقعين في منزله عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وأنهم طلبوا منه إحالة الوثيقة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. كما ذكر التقرير أن بركات يتصرف بعلم الحكومة وبدعم حذر من نتنياهو، الذي ينتظر بفارغ الصبر أي تطورات في هذا الشأن.

تسعى الوثيقة المعنية إلى وضع جدول زمني للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم والتوصل إلى ترتيب "لائق وعادل" ليحل محل اتفاقيات أوسلو، التي لم تجلب، وفقًا للموقعين عليها، سوى "الضرر والموت والكوارث الاقتصادية والدمار". إلى جانب ذلك، تتضمن الرسالة اقتراحًا بادخال ألف عامل من الخليل الى إسرائيل لفترة تجريبية، ثم إضافة 5000 عامل إضافي لاحقًا، حيث زعموا أن بركات قال إن العدد سيرتفع إلى 50 ألف عامل.

وأضاف الجعبري: "لن تكون هناك دولة فلسطينية - ولا حتى بعد ألف عام، ولن تسمح إسرائيل بحدوث ذلك بعد 7 أكتوبر، والتفكير في هذه القضية فقط سيقودنا جميعًا إلى كارثة. على أي حال، السلطة الفلسطينية لا تستطيع حمايتنا، ولا حماية نفسها". سُئل عما إذا كان يخشى أن تُعتبر مبادرته خيانة، فأجاب: "الخيانة كانت في أوسلو، أؤمن بطريقتي الخاصة". وختم شيخ آخر نقلا عن المقال: "إذا حصلنا على مباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن الخليل يمكن أن تصبح مثل دبي".