الجيش الإسرائيلي يحقق في تحييد مشتبه به فلسطيني على صلة بعملية برقين

تمكنت قوات الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، من القضاء على مسلح في قرية بوقين، القريبة من مستوطنة بوروخين في الضفة الغربية، على مقربة من المنطقة التي شهدت عملية إطلاق النار المميتة التي قتل فيها تسالا غاز الأسبوع المنصرم. ويقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق فيما إذا كان المسلح الذي تم القضاء عليه هو نفسه الذي نفذ الهجوم.

وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق فيما إذا كان القتيل، نائل سمارة من بوروخين، هو المسلح الذي نفذ الهجوم في بوروخين. سمارة، وهي من عائلة كبيرة في القرية، تم اعتقال العديد من أفرادها للاستجواب في الأيام الأخيرة ثم أطلق سراحهم. وأفاد شاهد عيان فلسطيني من مكان الحادث أن سمارة كان مسلحاً أثناء اعتقاله.

نُشر لأول مرة، الخميس المنصرم، على موقع i24NEWS أنه قبل دقائق من هجوم إطلاق النار في السامرة الذي قُتلت فيه تسالا غاز، حددت ملاحظات لواء إفرايم الإقليمي المسلح بسلاح طويل، وهو يزحف إلى موقع الهجوم ويضع نفسه لإطلاق النار. حينها فقط تم الإعلان عن عملية "المطرقة الساخنة"، وبعد فرار المسلح مباشرة بدأت قوات الأمن عملية مطاردة، حيث أطلقت عمليات بحث واسعة النطاق عنه في المنطقة المجاورة.

وفي الهجوم الذي وقع، الأربعاء المنصرم، قُتلت تسالا غاز أثناء توجهها إلى غرفة الولادة في المستشفى، إلى جانب زوجها هانانيل، الذي أصيب بجروح طفيفة. ولدت طفلتها، وبعد خضوعها لمحاولات الإنعاش، تم إرسالها إلى مستشفى شنايدر - في حالة خطيرة.

وصرح مستشفى شنايدر، حيث يرقد المولود الجديد: "الرضيع، الذي وُلد الليلة الماضية بعملية جراحية طارئة، بعد إصابة والدته بجروح قاتلة في الهجوم على السامرة، يرقد في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة. كافح طاقم المستشفى طوال الليل لإنقاذ حياته، بعد وفاة والدته المؤسفة، ووُصفت حالته الآن بأنها خطيرة ولكنها مستقرة".

وكانت الإسرائيلية تسئيلا جاز (30 عاما)، قد قتلت، الأربعاء المنصرم، بعد إصابتها بصورة حرجة جراء عملية إطلاق نار في شارع 446 غربي الضفة الغربية ، كما أصيب في العملية زوجها وصفت إصابته لأول مرة بالخطيرة وبعد تلقيه العلاج الطبي وصفت بالطفيفة. ونقلت المصابة الى مستشفى بلينسون في مدينة بيتاح تكفا، وكانت بفترة حمل متقدم، وعمل الأطباء على إنقاذ الجنين حيث ولد بحالة خطيرة لكنها مستقرة، وهو ابنها الرابع.

ووفقا للتحقيقات الأولية حول الحدث يتضح أن إطلاق النار جاء من مركبه مارة تجاه عدد من المركبات، والتي أسفرت عن إصابة أحدها. قوات عسكرية كبيرة قامت بملاحقة المنفذين. وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط في المنطقة بحثا عن المنفذين والمركبة التي استقلوها، وعلى ضوء ذلك تمت محاصرة قرية برقين القريبة.