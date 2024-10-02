زيادة الوزن وشرب الكحول: تأثيرات الحرب الصحية على الإسرائيليين

بعد مرور عام على الحرب، نشر صندوق التأمين الصحي "مكابي"، اليوم (الثلاثاء)، نتائج استطلاع شامل يلخص الوضع الصحي للإسرائيليين، بحسب تصورهم.

وبعد نحو عام من أحداث السابع في تشرين الأول/أكتوبر، لا تزال حالة الإسرائيليين سيئة جسديا وخاصة نفسيا. يظهر الاستطلاع أن حوالي نصف الجمهور شهدوا بأنهم قللوا من الأنشطة الاجتماعية، ويشعرون بأنهم أقل تركيزًا وأن لديهم قوة أقل للتعامل مع الحياة اليومية. وشهد 45% منهم أن وزنهم زاد. وشهد 12% منهم على زيادة استهلاك الكحول. وبالإضافة إلى ذلك، عاد كل مدخن عاشر سابق إلى التدخين.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر حالة المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة في التدهور - 43% يشيرون إلى تفاقم مرضهم؛ نسبة الإسرائيليين الذين شهدوا بضرورة تلقي مساعدة نفسية من مختصين ارتفعت تدريجيا منذ بداية الحرب، ومع نشر بيانات الاستطلاع، وصلت إلى 30%. ومن بين جنود الاحتياط أفاد 42% أنهم بحاجة إلى مساعدة نفسية؛ بالإضافة إلى ذلك، شهد 20% من الذين تتراوح أعمارهم بين 20-49 عامًا أنهم أجلوا خطط توسيع الأسرة.

ومن بين الأطفال، شهد 28% من الآباء أن هناك زيادة في العصبية والاكتئاب ونفاد الصبر والتراجع والعدوانية لدى واحد على الأقل من أطفالهم.

وعلى الرغم من ذلك، هناك نقطة إيجابية جديرة بالملاحظة، حيث أن معظم الإسرائيليين (64%) يشهدون بمستوى عالٍ من التفاؤل.