تقرير: روسيا وجهت هجمات الحوثيين ضد السفن الغربية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (الخميس) أن روسيا قدمت معلومات لتوجيه هجمات الحوثيين في اليمن عندما هاجموا السفن الغربية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، مما ساعدهم على مهاجمة شريان رئيسي للتجارة العالمية و مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال مصدر مطلع على الأمر واثنين من مسؤولي الدفاع الأوروبيين إن الحوثيين، الذين بدأوا هجماتهم أواخر العام الماضي وسط الحرب في غزة، بدأوا في نهاية المطاف في استخدام بيانات الأقمار الصناعية الروسية مع توسيع هجماتهم. وتم نقل البيانات من خلال أعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الذين كانوا على اتصال بالحوثيين.

ووفقا للصحيفة، فإن المساعدات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تظهر إلى أي مدى يرغب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الذهاب لتقويض النظام الاقتصادي والسياسي الغربي بقيادة الولايات المتحدة. وفي هذه الحالة، دعمت روسيا الحوثيين، حلفاء إيران، الذين تعتبرهم الولايات المتحدة منظمة إرهابية، عندما نفذوا سلسلة من الهجمات على أحد أهم ممرات الشحن في العالم.