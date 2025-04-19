حماس تنشر فيديو جديد للرهينة إلكانا بوحبط

بعد 561 يوما من الأسر، نشرت حركة حماس، مساء اليوم السبت، شريط فيديو يثبت حياة الأسير إلكانا بوحبوط. ويأتي هذا الفيديو بعد يومين من رفض حركة حماس عرض إسرائيل بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. هذا هو الفيديو الثالث لإلكانا بوحبوط الذي تنشره حماس، وجميعها نشرت في الشهر المنصرم. وفي أحد هذه الفيديوهات، يظهر إلى جانب الرهينة يوسف حاييم أوهانا.

وفي قطاع غزة لا يزال 59 رهينة لدى حماس، يعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، بينما ظهرت على 20 منهم علامات الحياة. منذ استئناف القتال في غزة، تنشر حماس مقاطع فيديو أسبوعية لرهائن مختلفين كجزء من محاولتها للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق.