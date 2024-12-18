خامنئي يهدد بالعبرية: "إسرائيل تخطئ بشكل كبير"
المرشد الأعلى لإيران يحارب الشائعات التي تفيد بأن قوته في الشرق الأوسط قد ضعفت • نشر تغريدة بالعبرية زعم فيها أن "في إسرائيل يتصورون أنه بعد التطورات في سوريا أن المقاومة قد انتهت بالفعل".
على خلفية الانقلاب في سوريا، ودخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى أراضي البلاد، نشر حساب إكس (تويتر) للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء (الثلاثاء)، تدوينة حذر فيها: " يتصور الأعداء أن المقاومة قد انتهت بعد التطورات في سوريا. إنهم مخطئون للغاية."
https://x.com/i/web/status/1869107486759981511
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وبعد سقوط الأسد الذي تطلب أن تحميه حليفته إيران، سارع خامنئي إلى العثور على مذنبين:"لدينا أدلة على أن الإطاحة بالرئيس السوري هي نتيجة خطة مصممة في غرفة عمليات مشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل". وفي السياق نفسه، غرد قبل خمسة أيام قائلاً: "الشباب السوري سيحرر الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني".
https://x.com/i/web/status/1867276737014640815
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وفي 27 أكتوبر من هذا العام، فتح المرشد الإيراني حساب X باللغة العبرية، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران. لم ينتظر طويلاً ونشر تغريدة هدد فيها دولة إسرائيل قائلاً: "لقد ارتكب النظام الصهيوني خطأً كبيراً، وأخطأ في حساباته فيما يتعلق بإيران. الآن سنجعله يفهم ما هي القوة والقدرة والمبادرة والرغبة لدى الأمة الإيرانية". وبعد يوم واحد تم تعليقه من قبل المنصة نفسها، ولكن كما ذكرنا منذ ذلك الحين عاد للعمل ومنذ ذلك الحين يواصل إرسال رسائل منتظمة إلى إسرائيل من خلاله.