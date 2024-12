خامنئي يهدد بالعبرية: "إسرائيل تخطئ بشكل كبير"

على خلفية الانقلاب في سوريا، ودخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى أراضي البلاد، نشر حساب إكس (تويتر) للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، مساء (الثلاثاء)، تدوينة حذر فيها: " يتصور الأعداء أن المقاومة قد انتهت بعد التطورات في سوريا. إنهم مخطئون للغاية."

https://x.com/i/web/status/1869107486759981511