جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب تصطدم برفض إيراني حازم

يجري مسؤولون بارزون من عُمان، مصر، باكستان وتركيا محادثات مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لإطلاق حوار مع إدارة ترامب لوقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على التفاصيل صباح اليوم (الخميس) لـ i24NEWS.

كبار المسؤولين من الدول الأربع يحاولون إقناع الإيرانيين ببدء حوار مع الأميركيين، لكن حتى الآن، حسب المصدر، ترفض إيران إجراء محادثات حول اتفاق، وتظهر تشددًا وتطرح مطالب أولية في إطار أي موافقة على اتفاق بين طهران والولايات المتحدة.

غرّد رئيس إيران، مسعود بزشكيان، مساء أمس على شبكة X، في ختام مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مطالب إيران، في إطار أي اتفاق، هي "الاعتراف بحقوق إيران الشرعية، دفع تعويضات، وضمانات دولية هامة ضد أي عدوان مستقبلي".