جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب تصطدم برفض إيراني حازم

مسؤولون بارزون من عمان، مصر، باكستان وتركيا يجرون محادثات مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لإطلاق حوار مع إدارة ترامب لوقف إطلاق النار • ومع ذلك، تظهر الجمهورية تصلباً وتطرح مطالب أولية كجزء من أي اتفاق.

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
إلى اليمين، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف؛ إلى اليسار: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أرشيف
إلى اليمين، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف؛ إلى اليسار: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أرشيفAP Photos Stringer, Mark Schiefelbein

يجري مسؤولون بارزون من عُمان، مصر، باكستان وتركيا  محادثات مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لإطلاق حوار مع إدارة ترامب لوقف إطلاق النار، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على التفاصيل صباح اليوم (الخميس) لـ i24NEWS.

كبار المسؤولين من الدول الأربع يحاولون إقناع الإيرانيين ببدء حوار مع الأميركيين، لكن حتى الآن، حسب المصدر، ترفض إيران إجراء محادثات حول اتفاق، وتظهر تشددًا وتطرح مطالب أولية في إطار أي موافقة على اتفاق بين طهران والولايات المتحدة.

Video poster
محلل سوري: إسرائيل تستخدم الأجواء السورية ويمكن لإيران أن تعتبرها تدخل في الحرب

غرّد رئيس إيران، مسعود بزشكيان، مساء أمس على شبكة X، في ختام مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مطالب إيران، في إطار أي اتفاق، هي "الاعتراف بحقوق إيران الشرعية، دفع تعويضات، وضمانات دولية هامة ضد أي عدوان مستقبلي".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات