مسؤول بالسلطة الفلسطينية لـ i24NEWS: "هناك فرصة لإنهاء العملية في جنين"

زعم مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء)، في حديث مع i24NEWS أن فرص إنهاء العملية في جنين مرتفعة، بعد أن بدأ ممثلو الفصائل المسلحة وممثلو رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن في محادثات. التقى محافظ محافظة جنين، الليلة الماضية، الفصائل المسلحة في المدينة، بعد أن وصل التوتر إلى ذروة جديدة، عقب اغتيال "قائد كتيبة جنين" التي تتكون من فصائل مسلحة تابعة لحركة الجهاد الإسلامي وحماس وفتح.

قبل حوالي أسبوع نشرنا في i24NEWS أن أبو مازن أصدر تعليماته لقوات الأمن الفلسطينية بالسيطرة الكاملة على جنين، "وأن تفعل ذلك بأي ثمن". وفي هذه الأثناء، خلال عملية الليلة الماضية، عثرت قوات الأمن الفلسطينية على ما لا يقل عن 300 صاروخ آر بي جي.

ويشارك في العملية المئات من عناصر الشرطة الفلسطينية وأفراد الأمن الوطني. وفي إطار عملية "الدفاع عن الوطن" التي بدأت باغتيال يزيد الجعايصة "قائد كتيبة جنين" والمستمرة منذ نحو أسبوعين، تم العثور على العديد من البنى التحتية التي تستخدمها الفصائل المختلفة. وقال المتحدث باسم قوات الأمن الوطني أنور رجب لوكالة "وفا" "فوجئنا بكمية ونوعية الأسلحة التي يستخدمها المسلحون، خاصة أن الأجهزة الأمنية لا تمتلك أسلحة من هذا النوع".