أيمن الصفدي: "الأردن لن يرسل قوات لتحل محل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة"

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن لن يرسل قوات لتحل محل القوات الإسرائيلية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس يرابتريتيس اليوم: "لن نرسل قوات إلى غزة لتحل محل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولن نتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلقه نتنياهو وحكومته وخلقه هذا العدوان".

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يرتبط الأردن مع إسرائيل باتفاقيات سلام وإن اتصف بأنه سلام بارد إلا أن الحدود بين البلدين عرفت هدوءا بفضل تلك الاتفاقية. لكن الحرب في غزة التي اندلعت عقب السابع من اكتوبر، قلبت الأوراق ووضعت الأردن في وضع محرج شعبيا على نحو يتعارض مع مصالحه، علما أنه وقف منذ بداية الحرب في قطاع غزة في صف الجانب الفلسطيني وما انفك يدعو إلى وقف الحرب في غزة التي تئن تحت كارثة إنسانية وسط مجاعة آخذة بالتغلغل بفعل الفوضى وغياب الآليات الكافية لتوزيع المساعدات ناهيك عن القصف اليومي مع دخول الحرب يوما الـ 263.