أيمن الصفدي: "الأردن لن يرسل قوات لتحل محل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة"

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأردن لن يرسل قوات لتحل محل القوات الإسرائيلية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني جيورجوس يرابتريتيس اليوم: "لن نرسل قوات إلى غزة لتحل محل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولن نتعامل مع الواقع الكارثي الذي خلقه نتنياهو وحكومته وخلقه هذا العدوان".

https://x.com/i/web/status/1805965723308544003