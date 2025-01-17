المغرب يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لإتاحة الفرصة "للسلام الحقيقي"

أشاد المغرب بالتقدم المحرز في وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن " المملكة تدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية ".

وأكد البيان على أن"المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، الملك محمد السادس، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين التي اندلعت منذ 7 أكتوبر 2023، وذلك على بعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ"، ودعت "المملكة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعطاء فرصة للسلام والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية".

وأعربت المملكة عن أملها في أن "يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية"، وأضافت"اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل"