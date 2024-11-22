خاص|| هذه نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي حول إلقاء جثامين مسلحين من السطح في قباطيا قبل شهرين

بعد أن تم توثيق جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بإلقاء جثامين المسلحين من سطح أحد المباني في قباطية في الضفة الغربية قبل حوالي شهرين، وبعد أن أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا مفاده أن هذا حادث خطير سيتم التحقيق فيه، ينشر المحلل القانوني لـ i24NEWS بالعبرية اليوم (الجمعة) نتائج التحقيق.

في الواقع، يبدو أن قوات الجيش الإسرائيلي تلقت تعليمات من الشاباك بإحضار جثامين المسلحين معهم. ومع ذلك، لم يكن هناك طريق وصول للسماح للرافعة لإنزال الجثامين من السطح. اتصل قائد السرية العسكرية مع قائد الوحدة وأطلعه على حقيقة الأمر وعدم إمكانية جلب الجثامين، نظرا للتضاريس وعدم القدرة على استخدام النقالات وما إلى ذلك، وحقيقة أن هذه كانت منطقة قتال نشطة .

ورد قائد الوحدة التي شاركت في العمليات في قباطية بالضفة الغربية على قائد السرية بضرورة إنزال الجثامين عن السطح بأي وسيلة. وعلى ضوء ذلك قرر قائد السرية دحرجة الجثامين عن السطح.

وأخيراً، توصل التحقيق إلى أنه "لا يوجد أي عيب أخلاقي في سلوك المقاتلين، لكن حادثة إلقاء الجثامين من السطح هي حادثة سيئة، وأنه كان من الصواب التفكير في حل آخر". ولم يصدر أي رد من الجيش الإسرائيلي.