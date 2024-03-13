جنوب أفريقيا تهدد باعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي

هددت وزير خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور، أن بلادها"ستعتقل مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في قوات الجيش الإسرائيلية عند عودتهم إلى جنوب أفريقيا"، وتابعت"لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإسرائيلية أو في صفوفها؛ نحن مستعدون - عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".

وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بـ"ارتكاب إبادة جماعية في حربها مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

وكانت حكومة جنوب إفريقيا قد حذرت في شهر ديسمبر/ كانون الأأول المنصرم، من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه “إبادة جماعية”.

وقالت وزارة الخارجية إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب إفريقيا انضموا إلى الجيش الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك".وأكدت الوزارة أن: "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".