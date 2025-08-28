الجيش الإسرائيلي يستعد لـ"شهر سياسي كبير" – وأيضاً لسيناريو فرض السيادة أحادية الجانب في الضفة الغربية

قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: الجهاز الأمني الإسرائيلي يستعد لشهر مهم على الساحة السياسية - وتجري تدريبات أيضًا على سيناريو فرض السيادة الأحادية في الضفة الغربية. هذا ويتم في الجيش الإسرائيلي تعزيز القوات العسكرية استعدادًا للشهر الحاسم وفترة الأعياد.

في نهاية هذا الأسبوع ستكرس رئاسة الأركان استعدادها لسلسلة من السيناريوهات:

• هجوم أفراد لفرد واحد أو خلية صغيرة يشعرون بالإحباط من الوضع أو حصلوا على دعم مفاجئ نتيجة للوضع السياسي.

• خطوة فلسطينية أحادية الجانب - اعتراف مفاجئ بدولة فلسطينية أو قرار داخلي فلسطيني لتغيير جذري (باحتمالية منخفضة)

• خطوة إسرائيلية أحادية الجانب - فرض السيادة في الضفة الغربية، بمبادرة أو كرد فعل

مصدر أمني قال لـi24NEWS: "نستعد لشهر هام في الساحة السياسية، والذي يمكن أن يتدهور في لحظة إلى الساحة الأمنية".

في ظل الاستعدادات، من المتوقع أن يُعقد نقاش في الأمم المتحدة حول إقامة دولة فلسطينية، بعد أن أعلنت عدة دول بالفعل أنها ستدعم هذا الموضوع. من جهة أخرى، هناك دعوات لفرض السيادة على الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب.