فك لغز جريمة مروعة لشابة عربية من جسر الزرقا وسط إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الإثنين) أنه تم كشف لغز جريمة قتل روزيت جربان - الشابة البالغة من العمر 23 عامًا التي قُتلت بإطلاق نار نتيجة خطأ في التعرف عليها، في قرية جسر الزرقاء الشهر الماضي. المشتبه به في الجريمة هو شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من سكان القرية. وقد قُدمت ضده لائحة اتهام من قبل النيابة.

كما ذُكر، روزيت جربان، شابة تبلغ من العمر 23 عامًا، قُتلت في جسر الزرقاء الشهر الماضي أثناء عودتها من البحر، نتيجة لخطأ في التعرف على هويتها. بعد التحقيق، نجحت الشرطة في كشف ملابسات الحادث واعتقلت المشتبه به في الجريمة، حيث قُدمت ضده اليوم لائحة اتهام من قبل النيابة.

في نهاية التحقيق، تمكنت الشرطة من تتبع المشتبه به وفهم خلفية الحادث التي تشير إلى نزاع سابق بين المشتبه به وشخص آخر كان في المكان. عندما وصل الأول لإطلاق النار - أصاب الضحية بصورة غير مقصودة. المشتبه به كما ذُكر هو من سكان القرية ويبلغ من العمر 27 عاماً. تم اعتقاله للتحقيق وجرى تمديد اعتقاله من حين لآخر في المحكمة.

مع انتهاء استنفاد جميع إجراءات التحقيق، تمكنت الشرطة من بناء قاعدة أدلة ضد المشتبه به في ارتكاب أفعاله، وكما ذُكر اليوم قُدمت ضده تصريح مدعٍ تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام وطلب لتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات في الأيام القريبة القادمة.

كما هو معلوم، في شهر آب الأخير تم الإبلاغ للشرطة عن امرأة مصابة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار في البلدة العربية، وبعد ذلك أقرت الجهات الطبية وفاتها. فور تلقي البلاغ وصل أفراد الشرطة إلى المكان وبدؤوا بالتحقيق. في إطار التحقيق ومع تقدمه، تبيّن أن الضحية، وهي من سكان القرية، قد قُتلت عندما كانت تسير في الشارع في طريق عودتها من البحر.

عم روزيت، شهاب شعبان، تحدثت عن حادث الوفاة غير المؤسف: "كانت الشابة مع صديقاتها، ذهبن إلى البحر. عندما عدن أطلقوا النار عليها، قتلت على بعد 50 متراً من بيتها ". وأضاف عن حالة العجز التي يعيشها المواطنون العرب في إسرائيل: "كل يوم نسمع صوت إطلاق نار، كل يوم هناك قتلى، لا أعرف إلى أين سنصل".

في العائلة لا يستطيعون استيعاب الخسارة والقتل الوحشي، الأخوات يروين عن شابة ذات أحلام كثيرة قُطعت فجأة.

إلى جانب جربان، في اليوم نفسه قُتل بالرصاص ثلاثة ضحايا آخرون في المجتمع العربي - عمر أبو حجاب، أحمد بدران ومحمود جرادات. في غضون ذلك تواصل الشرطة الإسرائيلية، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عنها، التعهد بخطة وطنية، لكن الخوف يسيطر في الشوارع، المواطنون يبقون بدون حماية، وعدد القتلى في ازدياد.