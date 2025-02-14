رهينة حماس السابق: عوفر كالديرون يدخل المستشفى مجددا في تل هشومير

أعلنت عائلة عوفر كالدرون، الرهينة السابق الذي تم إطلاق سراحه من غزة السبت المنصرم، اليوم الجمعة إعادة إدخاله إلى مستشفى شيبا في تل هشومير بعد أيام من إطلاق سراحه. وقالت العائلة إن صحة عوفر تتحسن، ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى قريبا.

وبحسب بيان العائلة، فإن المريض يخضع لمراقبة دقيقة ويتلقى رعاية طبية فائقة من الفريق الطبي. وللحفاظ على صحته خلال فترة النقاهة، تقتصر زياراته على شقيقه نيسان وزوجة شقيقه شارون، التي تناول معها العشاء ليلة الجمعة في غرفته بالمستشفى.