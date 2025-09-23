المبعوث الأمريكي توم باراك :"لا أثق بأحد في الشرق الأوسط، حتى إسرائيل"

قد يعجبك أيضًا -

أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم باراك، مقابلةً على قناة "ذا ناشيونال" الإماراتية الليلة الماضية، حيث صرّح بأنه لا يثق بأحد في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.

وقال بارك: "إذا كنا نتحدث عن الثقة، فأنا لا أثق بأيٍّ منهم. مصالحنا لا تتطابق. الحليف مفهومٌ مُضلِّل. مصالحنا لا تتطابق". وعندما سأله المُحاور إن كان يقصد المصالح الأمريكية تجاه السوريين، أجاب بارك: "مع أيٍّ منهم، بما في ذلك إسرائيل".

لاحقًا، سُئل بارك عن عملية نزع سلاح حزب الله وما هي الحوافز التي تدفع حزب الله للموافقة على ذلك: "بدون أي حوافز. هذه هي المشكلة"، أجاب بارك، مُؤكِّدًا: "خاصةً عندما تُهاجم إسرائيل الجميع. سوريا، لبنان. ومع استمرار هذا الوضع، يُكرِّرون مرارًا وتكرارًا أن هدفهم هو حماية اللبنانيين من إسرائيل".