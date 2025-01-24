المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يبرر مجددا الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل

برر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة، مرة أخرى "الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت" وبحسب خان فإن "هذه الإجراءات تتوافق مع الشروط التي ينص عليها القانون الدولي".

وأكد خان على "إننا محكمة مخصصة لأوقات المتاعب، فهل يستطيع أحد أن يزعم بجدية أنه لا يوجد سبيل للانتصاف للرهائن الإسرائيليين عندما يتم احتجازهم في فلسطين؟ أو هل يستطيع أحد أن يقول بجدية إن طفلاً رضيعاً في غزة أو مستشفيات في غزة لا تستحق الحماية بموجب القانون الدولي؟ اتفاقيات جنيف؟ هذا ليس الغرب المتوحش. نحن نعيش في عالم يحكمنا فيه على الأقل حكم القانون".

وأضاف كريم خان أن "الأدلة موجودة فيما يتعلق بإصدار أوامر الاعتقال. وهناك التزامات بموجب القانون الدولي، ومن ثم يتعين على الدول أن تقرر ما إذا كانت ستنفذ القانون أو ستقدم أي حجج تريدها"وتابع "لدينا قضاة هنا يمكنهم الحكم على هذه الحجج، وبصفتي محاميًا، فإن أفضل نصيحة أقدمها هي: إذا كانت لديك حجة، فناقشها في المحكمة. لقد تقدمت إسرائيل دائمًا بطلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية. يمكن لكل دولة تقديم مطالب" وأضاف "هذا هو ما يفعلونه. دعونا نتحرك إلى الأمام في ضوء سيادة القانون ونقبل النتيجة".