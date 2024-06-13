كولومبيا تعلن تقديم الدعم الإنساني والطبي للأطفال الفلسطينيين المصابين

قالت الحكومة الكولومبية، التي تنتقد بشدة إسرائيل، إنها "ستستقبل الأطفال الفلسطينيين المصابين وستقدم لهم الرعاية الطبية"، وأعلنت نائبة الوزير الكولومبي للشؤون المتعددة الأطراف إليزابيث تايلور جاي "لقد قررنا تقديم الدعم الإنساني للأطفال الفلسطينيين الذين سيسافرون مع عائلاتهم إلى كولومبيا لتلقي العلاج".

وتحدثت في ستوكهولم حيث تقوم بزيارة دولة مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو. ولم تحدد جاي عدد الأطفال الذين سترحب بهم كولومبيا.

وكان رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، قد أعلن نهاية شهر مايو/ايار المنصرم، أنه يخطط لإقامة سفارة لكولومبيا في رام الله، يشار إلى أن بيترو أعلن مطلع الشهر الجاري عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة على خلفية مواقفه المناهضة لإسرائيل التي اتخذها أكثر من مرة عندما هاجم إسرائيل واتهمها "بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وقاد الرئيس الكولمبي خطا هجوميا جدا ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، ويكرر مقارنة عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة مع النازيين.