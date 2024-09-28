تقارير: "القضاء على حسن نصر الله نقطة تحول كبرى في الشرق الأوسط"

في عملية تهز المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، أعلنت إسرائيل القضاء على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وتمثل "الضربة"، التي وصفتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "العمل الأكثر عدوانية من جانب إسرائيل حتى الآن"، تتويجا لأسبوعين من العمليات المتطورة التي تهدف إلى تحييد تهديدات حزب الله.

ومن جهته وصف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بأن"القضاء على نصر الله إحدى أهم العمليات في تاريخ إسرائيل ولن نتوقف عندها"، مسلطًا الضوء على تأثيرها الكبير على الديناميكيات الإقليمية" وتابع" مقتل حسن نصر الله لا يمثل ضربة لحزب الله فحسب، بل وأيضاً لداعمه الرئيسي، إيران، وشبكة الميليشيات الموالية لإيران بالكامل في المنطقة"

وسرعان ما نقلت وسائل الإعلام الدولية، من "سي إن إن" إلى "نيويورك تايمز"، بما في ذلك "بي بي سي" و"الجزيرة"، المعلومات، وسلطت الضوء على حجم الحدث. وأشارت صحيفة "الغارديان" على وجه الخصوص إلى أن "حسن نصر الله قاد حزب الله المدعوم من إيران لمدة 32 عامًا، مما جعله هدفًا عالي القيمة لإسرائيل”.

وتكشف هذه العملية أيضًا عن مدى تعقيد أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر لم تسمها، فقد حددت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية "مقتل حسن نصر الله مسبقًا، بناءً على حجم وعدد التفجيرات المستخدمة، بالإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها من داخل المجموعة، سيكون رد فعل إيران والعالم العربي على هذا الحدث حاسما بالنسبة لمستقبل الصراع".

وبدأت وسائل الإعلام الإيرانية وبعض الصحف اللبنانية تندد بما تصفه بـ "الجريمة الصهيونية"، وتطالب بـ "الرد الحاسم". ويثير هذا القضاء تساؤلات كثيرة حول مستقبل حزب الله وتوازن القوى في المنطقة. وفي حين يعيش لبنان في مأزق سياسي منذ ما يقرب من عامين، ويرجع ذلك جزئياً إلى نفوذ حزب الله، فإن اغتيال حسن نصر الله من الممكن أن يعيد تعريف الديناميكيات الداخلية للبلاد.