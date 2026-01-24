لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة وفتح معبر رفح: ويتكوف وكوشنر يلتقيان نتنياهو في إسرائيل

قبل يوم من اجتماع (الكابينت) المخصص للحكومة الإسرائيلية، لمناقشة معبر رفح، إلى جانب الملف الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وتطورات الوضع في غزة عقب إطلاق "مجلس السلام" للإشراف على مرحلة ما بعد الحرب، إلتقى مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف برفقة جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، اليوم السبت، مع نتنياهو.

يأتي وصول ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل بعد ساعات من وصول قائد “سنتكوم” براد كوبر إلى إسرائيل للقاء القيادة العسكرية في تل أبيب في وقت لاحق من، اليوم السبت، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الخميس المنصرم، عن "خطط لبناء غزة جديدة من الصفر، لتشمل أبراجاً سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات على شاطئ البحر، في إطار مساعي الرئيس ترمب لدفع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ‌للأمام، بعدما عصفت ‌به انتهاكات متكررة".

وفي السياق قال رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة بشكل مؤقت علي شعث، الخميس المنصرم، إن "معبر رفح الحدودي - وهو فعلياً الطريق الوحيد للدخول إلى غزة أو الخروج منها لجميع سكان القطاع الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة - سيفتح هذا الأسبوع". وتطالب الولايات المتحدة إسرائيل بفتح معبر رفح حتى قبل عودة رفات آخر المختطفين، ران غويلي، وتقول لإسرائيل إنها ستضمن بذل كل جهد للعثور عليه.