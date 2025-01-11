إيران تجري مناورات "اقتدار 1403"في مناطق غرب وشمال البلاد لـ"مواجهة التوترات مع إسرائيل وعودة ترامب"

أطلقت إيران، اليوم السبت، مناورات "اقتدار 1403" التي تجريها قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، بمشاركة القوات الجوية، في مناطق غرب وشمال البلاد، وستستخدم خلال هذه المناورات كثيراً من منظومات الدفاع الجوي المحلية الصنع، كما أنها ستحاكي الساحة الحقيقية للقتال، وستجري خلالها تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، بأن هذه المناورات "تجريها قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني التي تأتمر لقيادة شبكة الدفاع الجوي الشاملة في البلاد"

وكانت إيران قد أطلقت، الثلاثاء المنصرم، المرحلة الأولى من المناورة المشتركة "اقتدار" للدفاع الجوي، حول محطة نطنز النووية. وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأنه في هذه المرحلة «تنفذ وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الجو فضاءً للحرس الثوري الإيراني، دفاعاً شاملاً عن موقع الشهيد أحمدي روشن النووي»، وذلك "وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء".

وفي السياق، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد نادرة تظهر قائد الحرس الثوري حسين سلامي يزور قاعدة صاروخية تحت الأرض استُخدمت في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لمهاجمة إسرائيل. وذكر التلفزيون أن "هذه القاعدة الموجودة في الجبال تضم عشرات الصواريخ، وقد استُخدمت في الآونة الأخيرة لشن هجوم على إسرائيل في إطار ’عملية الوعد الصادق 2’" من دون أن يوضح المكان المحدد للقاعدة.