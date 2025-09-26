تقرير: إيران تجري تجربة صاروخية في قاعدة "الإمام الخميني الفضائية"

أجرت إيران على الأرجح تجربة صاروخية غير معلنة في قاعدة "الإمام الخميني الفضائية"، بحسب ما أظهرته صور أقمار اصطناعية، أوردتها وكالة "أسوشيتد برس"، وهذا ما يؤكد سعي طهران للحفاظ على برنامجها الصاروخي، رغم الحرب مع إسرائيل التي اندلعت في يونيو، واستمرت 12 يوماً.

ولم تعترف إيران رسمياً بالتجربة التي أُجريت الأسبوع المنصرم في منصة دائرية استضافت عمليات إطلاق رئيسية أخرى لبرنامج الفضاء المدني للبلاد، ومع ذلك، ادعى نائب في البرلمان الإيراني، دون تقديم أدلة، أن طهران اختبرت "صاروخاً باليستياً عابراً للقارات".

وقال عضو البرلمان الإيراني محسن زنكنة في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني، أن "إيران أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات الخميس". ووصف ذلك بأنه دليل على "قوة إيران في مواجهة تحديات إسرائيل والغرب".

وأضاف زنكنة، عضو لجنة الميزانية في البرلمان عن محافظة خراسان: "لم نتخلَّ عن التخصيب النووي، ولم نُسلِّم اليورانيوم للعدو، ولم نتراجع عن مواقفنا الصاروخية.. ففي الليلة قبل الماضية، اختبرنا أحد أكثر صواريخ البلاد تطوراً، والذي لم يُجرب حتى الآن، إن صح التعبير، وقد كان ذلك الاختبار ناجحاً".وتابع: "بعبارة أخرى، أعني أنه حتى في ظل هذه الظروف، نُجري اختباراً أمنياً لصاروخ عابر للقارات". ولم يُفصّل البرلماني مصدر معلوماته، ولم يُقدّم أي دليل يدعم تأكيده.

لكن الاختبار والادعاء يثر مخاوف من أن إيران ربما تحاول توسيع مدى صواريخها مع استمرار التوترات قبل عقوبات الأمم المتحدة، والتي من المرجح أن تُفرض مرة أخرى هذا الأسبوع، بسبب برنامج طهران النووي، حيث تقوم أيضاً بإصلاح مواقع الصواريخ التي قصفها الإسرائيليون.