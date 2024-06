شرطة سان فرانسيسكو: احتجاز 70 متظاهرا دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية

أعلنت شرطة سان فرانسيسكو في ولاية نيويورك الأميركية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاز 70 من المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب على غزة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وقالت إنهم "دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية، ورفضوا المغادرة"، مشيرة إلى أن "الضباط توصلوا إلى سبب محتمل للقبض على 70 مشتبهاً بهم رفضوا إخلاء المبنى". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

