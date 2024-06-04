شرطة سان فرانسيسكو: احتجاز 70 متظاهرا دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية

أعلنت شرطة سان فرانسيسكو في ولاية نيويورك الأميركية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، احتجاز 70 من المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب على غزة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وقالت إنهم "دخلوا بهو مبنى يضم القنصلية الإسرائيلية، ورفضوا المغادرة"، مشيرة إلى أن "الضباط توصلوا إلى سبب محتمل للقبض على 70 مشتبهاً بهم رفضوا إخلاء المبنى". ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

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وقال شاهد من وكالة رويترز إن "الشرطة أخرجت المتظاهرين من المبنى واحداً تلو الآخر، واقتادتهم إلى سياراتها مقيدي الأيدي.

وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل من مكان الواقعة أن المتظاهرين، الذين كانوا يعبرون عن معارضتهم لاجتياح إسرائيل لغزة، قالوا إنهم يعتزمون البقاء قبل إبعادهم بالقوة"

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وقالت الشبكة اليهودية الدولية المناهضة للصهيونية على إنستغرام إن "100 شخص شاركوا في الاحتجاج" ونشرت الشبكة، التي تقول إن أعضاءها يهود، صوراً للافتات مثل "ارتكاب إبادة جماعية يجعل اليهود أقل أماناً".

ومن جهتها قالت القنصلية الإسرائيلية إنها "شعرت بالفزع، لكنها لم تُفاجأ" من المتظاهرين الذين دخلوا بهو المبنى الذي تقع فيه القنصلية. ووصف البيان الإسرائيلي المتظاهرين بأنهم "مثيرو شغب مؤيدون لحماس". وأضافت القنصلية أن الشرطة استجابت بسرعة.