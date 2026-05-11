تقرير: إيران تعدم رجل بتهمة التجسس لصالح الموساد وCIA

أفادت شبكة "إيران إنترناشيونال"، المرتبطة بالمعارضة في البلاد، اليوم (الاثنين) أن إيران أعدمت رجلاً بتهمة مشاركة معلومات علمية سرية مع جهات استخباراتية أجنبية، من بينها الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA).

وفقًا للتقرير, والذي يستند جزئيًا إلى وسائل إعلام مرتبطة بالسلطة القضائية في ايران، عرفان شاكورزاده متهم بمشاركة معلومات علمية سرية مع أجهزة استخبارات أجنبية. يُزعم أنه تواصل مع هذه الجهات في ثلاث مراحل مختلفة، اثنتان منها مرتبطتان بالموساد وواحدة أخرى مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA). ومع ذلك، لا يتضمن التقرير أدلة تدعم هذه الادعاءات.

ويشار الى أن شاكورزاده اعتُقل في إيران على يد الحرس الثوري الإسلامي في عام 2025 بتهمة "التجسس والتعاون مع دول معادية" وحُكم عليه بالإعدام.