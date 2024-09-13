جريمة بشعة في المجتمع العربي: مقتل أربعة بينهم طفلين بانفجار مركبة بمدينة الرملة وسط إسرائيل

قتلت دعاء أبو حلاوة (33 عاما) وابنتها سيلا التي درست في الصف الثاني، وقريبهما محمد أبو حلاوة طالب الصف السادس، ولين مغربي (20 عاما) هم المارة الأربعة الذين قتلوا الخميس في انفجار السيارة في شارع هرتسل بمدينة الرملة وسط إسرائيل.

ووقع الانفجار قرب محل لبيع الملابس النسائية الذي تملكه دعاء الأم التي قتلت مع ابنتها. وفي مقطع فيديو تم جمعه من إحدى الكاميرات الأمنية في المنطقة، يظهر رجل مشبوه يرتدي خوذة، وتقوم الشرطة الآن بالتحقيق فيما إذا كان هو المجرم الذي ألقى قنبلة يدوية أو "المتفجرات" على مركبة - مما أدى إلى نشوب الحريق الذي امتد إلى المتجر الذي كان القتلى الأربعة فيه وتم محاصرتهم ولم يتمكنوا من الخروج والهرب. لين (20 عاما) هي ابنة محمود المغربي (48 عاما) من سكان الرملة الذي قتل بالرصاص داخل سيارته في حي جواريش بالمدينة عام 2019.

وبالإضافة إلى الضحايا الأربعة الذين دفعوا حياتهم ثمنا، يواصل المستشفى النضال لإنقاذ طفل يبلغ من العمر شهرين أصيب بجروح قاتلة. وأصيب نحو 12 شخصا في الحادث الخطير - أصيب شخصان بجروح متوسطة، وتم إجلاء خمسة آخرين في حالة طفيفة. وتقدر الشرطة أن الخلفية جنائية، وأجرى قائد المنطقة تقييمًا للوضع وقرر أن التحقيق سيتم إسناده إلى وحدة اليمار.