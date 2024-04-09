تركيا تقيد صادراتها إلى إسرائيل وتطالب بوقف الأعمال العسكرية في غزة

أعلنت تركيا اليوم، الثلاثاء 9 أبريل، تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، مشترطة الوقف الفوري للأعمال العسكرية في قطاع غزة لرفع هذه القيود. الوزارة التركية للتجارة صرحت بأن هذا القرار يأتي في ظل الأوضاع الراهنة ويشمل منتجات مثل الإسمنت وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

البيان التركي أوضح أن البلاد حرصت على ألا تبيع لإسرائيل أي منتج قد يُستخدم لأغراض عسكرية، مؤكداً على استمرار القيود حتى إعلان تل أبيب وقفاً فورياً للأعمال العسكرية والسماح بتقديم مساعدات كافية للفلسطينيين. كما نوه البيان إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة والجهود التركية المستمرة لتقديم الدعم الإنساني والسعي لوقف الصراع.

تركيا، وفقاً للبيان، قامت بتقديم مساعدات إنسانية واسعة لسكان غزة، تضمنت المساعدات الغذائية والطبية وإجلاء المرضى. وتُظهر الجهود التركية تركيزاً على إحلال السلام والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء المناطق المتضررة.

وزارة الخارجية الإسرائيلية ردت على هذا الإعلان مؤكدة أن القيود التجارية ستُلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين، وأشارت إلى إمكانية فرض إسرائيل لقيود مماثلة على الصادرات التركية. وتؤكد هذه التطورات على التوتر المتصاعد وتؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل الأزمة الحالية.