بعد تقارير عن نجاة ماهر الأسد من محاولة اغتيال: غارات منسوبة لإسرائيل تستهدف سيارتين في حي المزة بدمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل والتي وقعت بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، كانت على دفعتين واستهدفت سيارتين قرب الحديقة الفرنسية وبالقرب من مبنى تابع للسفارة اللبنانية في حي المزة جنوب دمشق، والتي وقعت بنفس الوقت الذي استهدف فيه الطيران الإسرائيلي الدفاعات الجوية في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق، ويأتي هذا الاستهداف بعد تقرير عن نجاه شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد من محاولة اغتيال مساء الأحد.

