بعد تقارير عن نجاة ماهر الأسد من محاولة اغتيال: غارات منسوبة لإسرائيل تستهدف سيارتين في حي المزة بدمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية المنسوبة لإسرائيل والتي وقعت بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، كانت على دفعتين واستهدفت سيارتين قرب الحديقة الفرنسية وبالقرب من مبنى تابع للسفارة اللبنانية في حي المزة جنوب دمشق، والتي وقعت بنفس الوقت الذي استهدف فيه الطيران الإسرائيلي الدفاعات الجوية في منطقة الكسوة جنوب غربي دمشق، ويأتي هذا الاستهداف بعد تقرير عن نجاه شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد من محاولة اغتيال مساء الأحد.

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أدت الغارة في المزة الى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم الإعلامية صفاء أحمد، ومقتل شخص سوري الجنسية يعمل لصالح الجماعات المسلحة الإيرانية، واستهدف شخصين آخرين من جنسية غير سورية والتي لم يحددها البيان. وتسببت الضربات بوقوع أضرار مادية جسيمة في عدد من السيارات وواجهات المحلات المجاورة، وافيد أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصاروخين فقط في حين حققت باقي الصواريخ أهدافها.

ووفقا لبيان المرصد فإنه ينتشر في حي المزة في دمشق عناصر وقيادات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وقيادات فلسطينية، وشهدت منطقة المزة خلال الفترات الماضية العديد من الاغتيال من أبرزها استهداف السفارة الإيرانية مطلع شهر نيسان/ابريل الماضي.

في حين استهدفت مسيرة إسرائيلية بصواريخ شديدة الانفجار، مساء الأحد، فيلا للفرقة الرابعة، قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، جاء هذا وفقا لما نقلته العربية.

ويرأس الفرقة الرابعة شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، والذي يعتبر أحد أهم شخصيات الجناح الإيراني في سوريا ومقرب من حزب الله اللبناني. وذكر المرصد السوري أن رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد، بأنه سيكون هدفا لإسرائيل في حال نقل السلاح إلى لبنان. ووفقا للعربية نفت مصادر، صحة الأنباء عن إصابة ماهر الأسد في يعفور، لأنه لم يتواجد في الفيلا خلال الاستهداف وكان خارج دمشق.

وفي سياق متصل أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن غارة منسوبة لإسرائيل استهدفت كتيبة الرادار االتابعة للدفاع الجوي التابعة للواء 79 دفاع جوي بين مدينة الصنمين وبلدة القنية في ريف درعا الشمالي، بالإضافة لمطار إزرع الزراعي،وقال إن عملية الاستهداف أدت إلى سقوط جريحين من القوات السورية في كتيبة الرادار.