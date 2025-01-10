لبنان تسلم عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات، وهو مطلوب لديها لهذا السبب

سلمت السلطات اللبنانية عبد الرحمن القرضاوي الى دولة الإمارات العربية، وذلك بعد اعتقاله أواخر الشهر الماضي لدى وصوله لبنان عند معبر المصنع تنفيذا لمذكرة توقيف عممها الانتربول وذلك بعد حكم غيابي صادر عن القضاء المصري يقضي بسجنة 5 سنوات "بجريمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف"، ومذكرة اعتقال إماراتية.

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وذكر البيان الإماراتي بعد اعتقاله أن "عملية التسليم جرت بعد ارتكاب القرضاوي أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام" وأكد البيان وقوف الإمارات بحزم ضد كل من يستهدف استقرار الإمارات.

وجاء الطلب الإماراتي بتسليم القرضاوي بعد أن تناولها في تسجيل مصور من سوريا، وهو ما اعتبرته يشكل "جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي والتحريض على العنف والإرهاب".

وزعم نجل القرضاوي في الفيديو الذي نشر في مواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات "شريرة" ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر مصر والإمارات.وفي أعقاب هذا المقطع، سلمت الإمارات لبنان بشكل رسمي طلب استرداد عبد الرحمن القرضاوي.

كما سلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام القرضاوي، المطلوب لديها، والموقوف في لبنان، وتوجد بين البلدين اتفاقية تعاون قضائي، والقرضاوي مطلوب في مصر لقضاء أحكام قضائية متعددة بعد اتهامات نسبت اليه، بينها الحبس ثلاث سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة.وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أخرى في في القضية التي تحمل رقم 478 لسنة 2014، والمتهم فيها بـ"إهانة القضاء".

ويشار الى أن نجل الشيخ يوسف القرضاوي وهو يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، اعتقل في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر /كانو أول بعد عودته من دمشق.

وفي تصريحات لمحامي الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، محمد صبلوح إن "طيارة خاصة قادمة من الإمارات تسلمت القرضاوي الساعة الثانية والربع اليوم الأربعاء" وأضاف إن "القرضاوي "أضرب عن الطعام من الساعة السادسة مساء الثلاثاء حتى رفع الظلم عنه"، لافتا الى أنه حصل على إذن بزيارته "من أعلى مرجع قضائي وبعد الانتظار لأكثر من ساعة في مديرية قوى الأمن الداخلي لزيارة الشاعر عبد الرحمن القرضاوي وذلك بعد أن منعته مديرية قوى الأمن الداخلي بزيارته، ووصل عبد الرحمن الى المطار بموكب من سبع سيارات أمنية. وذكر صبلوح إن الرئيس ميقاتي رفض لقاء وفد من العلماء لمناقشة قضية القرضاوي قبل إصدار قراره.