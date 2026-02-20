حجب أموال المقاصة وتأثيره على المدارس في الضفة الغربية: من يدفع الثمن؟

في ساحاتِ المدارس بالضفة الغربية، يصطفُ الطلبة صباحاً على وقعِ واقعٍ مختلفٍ عمّا اعتادوه. حصصٌ دراسيةٌ مختصرة، ومعلمون يتحدثون عن رواتبَ منقوصة، وأيامُ تعليمٍ جرى تقليصُها تحتَ ضغطِ الأزمةِ المالية التي تعاني منها السلطةُ الفلسطينية. مشهدٌ يوميّ يعكسُ قلقاً متزايداً على مستقبلِ نحوِ ستِّمئةٍ وثلاثينَ ألفَ طالب.

جزءٌ من هذا الواقع يرتبطُ بحجبِ إسرائيل عائداتِ المقاصة إلى جانبِ التراجعِ الاقتصادي الناتج عن وقفِ تصاريحِ العمل وفرضِ قيودٍ أمنيةٍ مشددةٍ في الضفةِ الغريية.. عائلاتٌ كثيرة باتت تجد صعوبةً في تغطيةِ تكاليفِ الدروسِ الإضافية أو المستلزماتِ المدرسية..

تقاريرُ صادرةٌ عن أونروا، تُسجَّل تراجعًا ملحوظًا في التحصيلِ الدراسي، خاصةً في مخيماتِ اللاجئين، نتيجةَ مزيجٍ من الضائقةِ الماليةِ والاقتحاماتِ العسكرية المتكررة التي تؤدي إلى تعطيلِ الدراسة. بعضُ الطلبة في شمال الضفة خسروا نسبةً كبيرةً من أيامِهم التعليمية خلالَ العامِ الماضي، ما يزيدُ الفجوةَ التعليمية.

خلفُ جدرانِ المدارس.. تتجسدُ صورةُ التحدي: تعليمٌ يحاولُ الاستمرارَ وسطَ أزمةٍ ماليةٍ وضغوطٍ أمنية. وبين هذا وذاك، يبقى مستقبلُ جيلٍ كاملٍ مرهوناً بقدرةِ الأطرافِ المختلفة على منعِ مزيدٍ من التدهورِ في هذا القطاعِ الحيوي.