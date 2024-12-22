إسرائيل تدرس إصدار تحذير من السفر الى مصر

يدرس جهاز الأمن الإسرائيلي إصدار تحذير من السفر إلى مصر قبل عطلة عيد الحانوكا، بسبب التحذيرات والمخاوف من محاولات هجمات من قبل إيران ضد الإسرائيليين. كما تم نقل رسالة إلى مصر بضرورة لتعزيز قواتها، وذلك وفقا لهيئة البث الرسمية.

وقبل نحو أسبوعين، شدد مقر الأمن القومي تحذيرات من السفر إلى أرمينيا وجزر المالديف، كما تم إزالة تحذير السفر إلى البرازيل الذي كان ساري المفعول باستثناء المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي.

وقد تم تشديد التحذير من السفر إلى أرمينيا إلى المستوى الثاني الذي يعني "تهديد عرضي"، في ظل التهديدات العديدة ضد الإسرائيليين واليهود من قبل عناصر مسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع تحذير السفر إلى جزر المالديف من المستوى 2 إلى المستوى 3 والذي يعني "تهديد معتدل".

وفي الآونة الأخيرة، تم تشديد التحذير من السفر إلى تايلاند، وهي وجهة شعبية بين الإسرائيليين خلال فصل الشتاء.