تقرير: إسرائيل أبلغت إدارة بايدن ومنظمات إغاثة بخطتها لبدء نقل سكان رفح

أفاد الجيش السرائيلي أنه ابلغ ، اليوم الجمعة، إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومنظمات إغاثة بخطة للبدء في إخراج سكان غزة من رفح قبل الاجتياح"، مؤكدا على أن"إسرائيل تخطط لنقل السكان من رفح إلى المواصي على ساحل جنوب غربي غزة" بحسب موقع "بوليتيكو"نقلا عن مسؤول أميركي وشخصين آخرين مطلعين.

ومن جهته، قال البيت الأبيض، إن "الإدارة الأميركية لم تطلع على خطة شاملة لعملية إسرائيلية في رفح"وتابع"نريد استمرار المحادثات مع إسرائيل بشأن رفح قبل أي تحرك عسكري".

ووكانت إسرائيل قد منحت حركة حماس أسبوعاً للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وإلا فإنها ستبدأ عملية عسكرية في رفح، حسب ما نقلت في وقت سابق مصادر لـ"وول ستريت جورنال".مشيرة إلى أن "حماس تسعى إلى هدنة طويلة الأمد وضمانات من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار"، وأضافت "وول ستريت جورنال" أن مصر دعت كبار مسؤولي حماس للعودة إلى القاهرة في الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات.

وحثت إدارة بايدن إسرائيل مرارا وتكرارا على تجنب غزو رفح ما لم تكن لديها خطة لحماية المدنيين الذين نزحوا إلى هناك.

وحذر مسؤولون دوليون، الجمعة، من مغبة قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ توعدها باجتياح رفح، وقال أحدهم إن هذه العملية قد تكون "مذبحة"، بينما وصف آخر خطة الطوارئ بشأن العملية بأنها "مجرد ضمادة".

فيما أعرب مسؤولو حماس عن مخاوفهم من أن الاقتراح الأخير لا يزال غامضا للغاية ويمنح إسرائيل مجالا لاستئناف القتال.