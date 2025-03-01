إسرائيل: وزير البناء والإسكان لنتنياهو: "أوفي بوعودك وإلا سنعارض الميزانية"

أرسل وزير البناء والإسكان يتسحاق جولدنوبف، مساء اليوم السبت، رسالة "عاجلة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتنسيق مع رئيس لجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافني، قال فيها "الاتفاقيات الائتلافية في الميزانية تم انتهاكها، وأن المبالغ التي وعدت بها الميزانية للحريديم لم يتم تضمينها فيها"، وطالب بتسوية الموضوع بشكل فوري، وهدد بأنه "إذا لم تتم الموافقة على المليار شيكل الذي وعدونا به فلن أدعم الميزانية". ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة غدًا لمناقشة الميزانيات.

جدير بالذكر أن هذه الأموال لم يتم اعتمادها عندما وافقت الحكومة على الميزانية والآن يريدون تضمينها في قاعدة الميزانية. إن الأموال التي طلبها جولدنبف لم تكن مدرجة في الاقتراح، وبالتالي فهو يدعي أنه سيعارضه. ويُضاف هذا التهديد إلى التهديد الموجود حالياً بعدم التصويت لصالح الموازنة حتى قبل قانون التعبئة العامة.

وكان وزير المالية ورئيس الحزب الصهيوني الديني، بتسلئيل سموتريتش، قد احدث عن تقدم قانون التجنيد الذي ترغب الأحزاب الحريدية في تمريره، وأعلن أنه "إذا لم يتم تمرير القانون، فسوف نذهب إلى الانتخابات. وآمل أن يكون هناك قانون للتجنيد وميزانية"، قال سموتريتش خلال خطاب ألقاه في الجلسة الكاملة للكنيست. "إذا لم يحدث ذلك، لا قدر الله، فيمكننا أن نقرر تمرير الميزانية وحل الكنيست".