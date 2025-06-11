كشف i24NEWS: التحركات في إيران بسبب المخاوف من هجوم إسرائيلي

تحذر مصادر استخباراتية غربية من أن "الإيرانيين يستغلون وقت المحادثات النووية للقيام بتحركات في المواقع النووية من شأنها الإضرار بفعالية أي هجوم محتمل"، كما ورد لأول مرة مساء اليوم (الأربعاء) على قناة i24NEWS.

على خلفية صور الأقمار الصناعية التي تم إصدارها مؤخرًا والتي تُظهر التغييرات والبناء الذي يقوم به الإيرانيون في مواقعهم النووية، تقول مصادر استخباراتية غربية لـ i24NEWS أنه "بينما تجري المحادثات النووية ويقوم الإيرانيون بجدولة اجتماع آخر واجتماع آخر، فإنهم يستغلون الوقت لإجراء تغييرات على المواقع النووية من أجل الإضرار بفعالية أي هجوم عسكري محتمل ضد تلك المواقع، ونتائج هذا الهجوم".

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حذّر مسؤولون أوروبيون وإسرائيليون مؤخرًا كبار المسؤولين الأمريكيين من أن الإيرانيين يماطلون في المحادثات النووية. حتى أن هذه المسألة طُرحت في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والرئيس ترامب. وحذر نتنياهو الرئيس الأمريكي قائلاً: "طهران تماطل فقط لكسب الوقت".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست بأنه "أقل ثقة" بالتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. وسُئل الرئيس عما إذا كان سيتمكن من وقف برنامج التخصيب، فأجاب: "أنا أقل ثقة بكثير في قدرتنا على التوصل إلى اتفاق"

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يبدو أنهم يماطلون، وأعتقد أن هذا أمرٌ مخجل، وأنا الآن أقل ثقةً بالاتفاق مما كنتُ عليه قبل شهرين"، وادّعى أن "شيئًا ما قد حدث" لإيران. وفي تصريحاته، أشار إلى أنه "إذا لم يُبرم اتفاق، فلن يمتلكوا سلاحًا نوويًا". وأضاف ترامب أنه "سيكون من الأفضل القيام بذلك دون حرب، دون أن يموت الناس، سيكون الأمر أفضل بكثير بهذه الطريقة - لكنني لا أعتقد أنني أرى نفس مستوى الحماس لإبرام اتفاق".