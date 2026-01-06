على خلفية المحادثات مع إسرائيل: مؤيدو الأسد ينظمون انقلابًا ضد أحمد الشرع في سوريا

في الأشهر الأخيرة، قُتل ما لا يقل عن 80 شخصاً في اشتباكات بين قوات الأمن السورية وموالين للأسد، الرئيس السوري المخلوع. وقد دارت معظم هذه الاشتباكات في مدينتي طرطوس واللاذقية الساحليتين، وهما معقلان للعلويين في المنطقة.

اعتمدت هذه بشكل أساسي على الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيقه، وعلى الفرقتين 42 و25 المواليتين لعائلة الأسد. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تنظيمات مسلحة مثل "حامي الساحل"، المجلس العسكري لتحرير سوريا، رجال النور وغيرها. وبالتوازي مع ذلك، بدأت في الأسابيع الأخيرة تظهر تنظيمات عسكرية جديدة تُعتبر موالية لنظام الأسد.

نحن نتحدث عن عشرات ومئات من الضباط الذين يعيدون تنظيم أنفسهم ضمن إطار هرمي، من بينهم أيضاً عشرات الطيارين، جميعهم تحت قيادة ضباط كبار من الطائفة العلوية. التقديرات تتحدث عن 168 ألف مقاتل كانوا سابقاً ينتمون إلى جيش الأسد وتفرقوا في أنحاء سوريا، من بينهم عشرات الآلاف من المسلحين، ويعتمد عليهم الآن المقربون من عائلة الأسد وكبار الضباط الموالين لنظامه المنهار لتنظيم أنفسهم من جديد وزعزعة نظام الشرع.

من يقف وراء المبادرة لإعادة تنظيم الجيش هو رامي مخلوف، ابن عم الأسد، الملياردير السوري ورجل الأعمال في مجالات النفط، الغاز، الاتصالات، البنوك، السياحة والعقارات، والذي يبدو أنه خسر أموالاً طائلة جداً عندما سقط الأسد وهرب إلى روسيا.

في السابق، كان مخلوف على خلاف مع بشار الأسد وزوجته، لكن من المحتمل أنه في الآونة الأخيرة يقاتل من أجل ممتلكاته ويعمل ضد حكم الشرع. ويُعرف مخلوف أيضًا بأنه صاحب علاقات جيدة في روسيا، حيث يقيم الأسد منذ فراره.

إلى جانبه يعمل سهيل الحسن، لواء سابق في جيش نظام الأسد، والمعروف بلقب "النمر" نسبةً إلى الوحدات الخاصة التي كانت تحمي أمن الرئيس السوري السابق. الحسن، الذي كان سابقاً من سلاح الجو والقوات الخاصة، يُعتقد أنه يقيم حالياً في روسيا، لكن تقارير في الإعلام العربي تدعي أنه زار مؤخراً لبنان، العراق وكذلك سوريا. في كل هذه الأماكن اجتمع مع معارضي الرئيس السوري وفي العراق بطبيعة الحال، مع الجماعات المسلحة الموالية لإيران.

الثالث وليس الأخير في المجموعة هو كمال حسن، الذي كان في السابق رئيس المخابرات السورية، والذي وإن كان على خلاف مع رامي مخلوف إلا أنه شريك في الخطط لإسقاط حكم الشرع. تقارير مختلفة في الإعلام العربي تدعي أنه أقام اتصالًا مع جهات إسرائيلية وحتى زار إسرائيل، لكن بالطبع لا يوجد أي تأكيد لذلك.

لدى الضباط السوريين العلويين، الموالين للأسد، هناك بالفعل مقر يعمل من فندق في منطقة البقاع في لبنان، وقد أقاموا لجاناً شعبية في سوريا تُشكل قوات جاهزية، وهم يمولون آلاف المقاتلين، وذلك بفضل المشاريع التجارية لمخلوف.

في سوريا يدّعون أن ضباط النظام السوري التابعين للأسد قد تواصلوا بالفعل مع المحبطين من الشرع، الذي لجأ إلى الحماية الأمريكية وخرج ضد رفاقه السابقين في داعش. يوم أمس، نُشر في وسائل إعلام إسرائيلية أن معلومات استخبارية وصلت إلى إسرائيل تشير إلى نية إيرانية لاغتيال رئيس سوريا.