ترامب: "تصريح ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية لا يحمل أي وزن"

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساخرًا قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلان اعتراف فرنسا بـ"الدولة الفلسطينية". وفي حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، قلل ترامب من أهمية هذه المبادرة: "إنه رجل طيب، يعجبني، لكن ما يقوله لا يُهم".

