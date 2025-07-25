ترامب: "تصريح ماكرون بشأن الدولة الفلسطينية لا يحمل أي وزن"

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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساخرًا قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إعلان اعتراف فرنسا بـ"الدولة الفلسطينية". وفي حديثه للصحفيين، اليوم الجمعة، قلل ترامب من أهمية هذه المبادرة: "إنه رجل طيب، يعجبني، لكن ما يقوله لا يُهم".

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يُمثل إعلان ماكرون جزءًا من سلسلة مبادرات أوروبية تهدف إلى إحياء حل الدولتين. وترى فرنسا، بقيادة ماكرون، هذا الاعتراف بادرة عدل للفلسطينيين، داعمةً حقهم في تقرير المصير وعاصمتها القدس الشرقية. وقد رحبت حماس ودول عربية، مثل المملكة العربية السعودية، بهذا الموقف، لكنه أُدين بشدة في إسرائيل، حيث اعتبره بنيامين نتنياهو "مكافأةً للإرهاب" وتهديدًا بإنشاء قاعدة إيرانية جديدة.

وفي السياق أثار إعلان ماكرون، الاعتراف بـ"الدولة الفلسطينية" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ردود فعل متباينة، بين دعم عربي وترحيب دولي، وسط رفض أميركي، وتنديد إسرائيلي، إذ أشادت السعودية بـ"القرار التاريخي"، بينما وصفه الأردن بـ"خطوة في الاتجاه الصحيح"، كما رحبت إسبانيا بالإعلان واعتبرته "يحمي حل الدولتين"، وكذلك تعهدت كندا بـ"العمل في كافة المحافل الدولية على تحقيق حل الدولتين".