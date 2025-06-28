مستشار خامنئي يروي كيف نجا من محاولة اغتياله

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نشرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أول مقابلة لها مع علي شمخاني، المستشار الأمني ​​البارز للمرشد الأعلى علي خامنئي، الذي نجا من محاولة اغتيال في هجوم نُسب إلى إسرائيل في طهران مساء السبت. ووفقًا للمقابلة، أُنقذ شمخاني من تحت أنقاض منزله بعد ثلاث ساعات، وكان يعاني من إصابات داخلية بالغة وكسور في الصدر، ويحتاج إلى جهاز تنفس صناعي.

"كنت نائمًا تلك الليلة، وعندما استيقظت بسبب الصلاة، انهارت الغرفة بأكملها عليّ، قال شمخاني. كنت وحدي، وكان قفصي الصدري مكسورًا، وكنت تحت الأنقاض. ظننتُ أنه زلزال، إلى أن سمعتُ صوت سيارة فقلتُ في نفسي: هذا ليس صوتًا عاديًا، هذا ليس زلزالًا. إنه الإسرائيليون".

قال إنه صلى تحت الأنقاض: "عندما انتهيت من الصلاة، سمعتُ صوت السيارة، ثم فهمتُ. في النهاية، نفد الأكسجين، فأخذتُ أنفاسًا قصيرة جدًا." وأضاف شمخاني أنه كان يعلم سبب محاولتهم قتله، لكنه رفض الخوض في التفاصيل: "المهم أنني تغلبت عليهم"

أدى الهجوم، الذي نُفذ بدقة على ما يبدو، إلى انهيار أجزاء كبيرة من المبنى الذي كان فيه، وأصاب أيضًا عناصر أخرى - ووفقًا لمصادر أجنبية، كان هذا أحد أجرأ العمليات المنسوبة إلى إسرائيل في عمق إيران خلال العملية العسكرية.