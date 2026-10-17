أدان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، بشدة "أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في منطقة طيبة، حيث تعرض ممثلون دبلوماسيون للاعتداء على يد مثيري شغب إسرائيليين". وأضاف"توجت قوات الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية من منطقة الضفة الغربية إلى الموقع، برفقة جنود من الجيش، للبدء في جمع الأدلة والقرائن والاستماع إلى الشهادات، وذلك في إطار تحقيق تم فتحه حول الواقعة".

تجدر الإشارة إلى أن زيارة القنصلية لم تكن منسقة مع الجيش الإسرائيلي ؛ علماً بأن مثل هذا التنسيق ضروري لتجنب وقوع حوادث من هذا النوع.

ووفقاً لتحقيق أولي، "لم يكن أي من جنود جيش الجيش متواجداً في الموقع لحظة وقوع الاعتداء. وقد ورد بلاغ بهذا الشأن إلى غرفة العمليات التابعة للواء، وهي مخصصة حصراً لتلقي البلاغات من الأفراد الأمنيين، وليس من المدنيين. وتتلقى غرفة العمليات عشرات البلاغات الميدانية يومياً، ولا تتعامل إلا مع الجهات المخولة بذلك، وليس مع المدنيين. كما تجدر الإشارة إلى توفر قنوات أخرى مخصصة للمدنيين لتقديم الشكاوى. وسيتم فحص كافة الظروف المحيطة بالحادثة".