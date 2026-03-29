وفد فلسطيني يزور السعودية وسط مخاوف من توسع الحرب الإقليمية

يصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، وفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في زيارة تأتي على خلفية التطورات المتسارعة في الحرب بالمنطقة..

ويضم الوفد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، إلى جانب مجدي الخالدي مستشار رئيس السلطة الفلسطينية للشؤون الدبلوماسية، حيث من المقرر أن يجري سلسلة لقاءات مع مسؤولين سعوديين لبحث آخر التطورات السياسية والأمنية، وانعكاسات التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية والإقليمية.

وتشير تقديرات إلى أن الزيارة تحمل أبعادًا تتجاوز الإطار الثنائي، في ظل سعي أطراف إقليمية إلى تنسيق المواقف واحتواء تداعيات الحرب، خاصة مع استمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع تشمل جبهات متعددة.

كما يُتوقع أن تتناول المباحثات سبل تعزيز التنسيق العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وتبادل التقييمات حول مسارات التصعيد والتهدئة، إلى جانب بحث التحركات الدبلوماسية الممكنة في ظل محاولات دولية لإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة بالتوازي مع الضغط العسكري المتصاعد.

وتأتي هذه الزيارة في سياق حراك سياسي متسارع تشهده المنطقة، حيث تتقاطع التحركات الدبلوماسية مع التطورات الميدانية، في محاولة لإعادة ضبط التوازنات ومنع تدحرج الأوضاع نحو مرحلة أكثر خطورة.