بعد أكثر من شهر على بدء المواجهة، تشير التقديرات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرة صاروخية مؤثرة، رغم الضربات الجوية المكثفة.

وفي تصريحات صحفية، قال ضابط في استخبارات سلاح الجو الإسرائيلي إن طهران ما زالت تمتلك "أكثر من ألف صاروخ قادر على الوصول إلى إسرائيل"، مؤكدًا أن وتيرة الإطلاقات تراجعت لكنها لم تتوقف.

ويرى مراقبون أن استمرار إطلاق الصواريخ، سواء على شكل دفعات أو بشكل متقطع، يعكس قدرة إيران على التكيف مع الضربات والحفاظ على حد أدنى من الفعالية العملياتية.

وتيرة إطلاق مرنة وقدرة على التصعيد

بحسب التقديرات، تواصل إيران إطلاق ما بين 10 و15 صاروخًا يوميًا في بعض الفترات، وهو معدل يتطلب بنية تشغيلية ولوجستية معقدة.

ويرى محللون أن هذه الوتيرة تعكس حجم المنظومة الصاروخية الإيرانية، وقدرتها على توزيع عمليات الإطلاق لتفادي الاستهداف المباشر.

كما تشير التقديرات إلى أن طهران قادرة على تكثيف الإطلاقات عند اتخاذ قرار بذلك، وهو ما ظهر في بعض الهجمات المركزة التي نُفذت خلال وقت قصير.

"نقطة الصفر" غير واقعية

رغم الحديث عن تراجع كبير في القدرات مقارنة بالمراحل السابقة، يقر مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن الوصول إلى وقف كامل للإطلاقات يبدو هدفًا غير واقعي في المرحلة الحالية.

ويرى خبراء أن تحقيق "نقطة الصفر" يتطلب موارد عسكرية واستخباراتية هائلة، في ظل الطبيعة المعقدة للمنظومة الإيرانية وانتشارها الجغرافي.

كما تبقى وتيرة الإطلاق اليومية مرتبطة بعوامل متعددة، من بينها الظروف الجوية والاعتبارات العملياتية لدى الطرفين.

"مدن الصواريخ" ولعبة الأنفاق

تسلّط التقديرات الضوء على ما يُعرف بـ"مدن الصواريخ" الإيرانية، وهي شبكة من الأنفاق العميقة داخل الجبال تُستخدم لتخزين الصواريخ ومنصات الإطلاق.

ويرى محللون أن هذه البنية التحتية تُعد أحد أهم عناصر الصمود، إذ تتيح إخراج المنصات للإطلاق ثم إعادتها بسرعة إلى مواقع محصنة.

وبحسب مصادر عسكرية، تعتمد إسرائيل في بعض الحالات على إغلاق مداخل الأنفاق، إلا أن إيران تتمكن أحيانًا من إعادة فتحها خلال ساعات، ما يحوّل المواجهة إلى "لعبة استنزاف" مستمرة.

فجوة بين التقديرات الإسرائيلية والأميركية

في حين تحدثت تقديرات إسرائيلية أولية عن تدمير نحو 70% من منصات الإطلاق، تشير تقديرات أميركية أحدث إلى أن نحو نصف هذه المنصات لا يزال صالحًا للاستخدام.

ويرى مراقبون أن هذا التباين يعكس صعوبة تقييم الأضرار الفعلية، خاصة في ظل اعتماد إيران على بنى تحتية مخفية تحت الأرض.

الذخائر العنقودية وتأثيرها النفسي

تطرقت التقديرات أيضًا إلى استخدام إيران لصواريخ مزودة برؤوس عنقودية، والتي وُصفت بأنها ذات تأثير نفسي ملحوظ داخل إسرائيل.

ويرى خبراء أن هذا النوع من الذخائر لا يهدف فقط إلى إحداث أضرار مادية، بل إلى تعزيز الضغط النفسي، رغم أن قدرته التدميرية الفردية تبقى محدودة مقارنة بالرؤوس الحربية الثقيلة.

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن بعض الصواريخ تحمل رؤوسًا متفجرة تصل إلى نصف طن، ما يبقي مستوى التهديد مرتفعًا.

إعادة البناء وسيناريو ما بعد الحرب

فيما يتعلق بالمستقبل، تشير التقديرات إلى أن إيران لا تنتج صواريخ جديدة بوتيرة كبيرة خلال المعركة، لكنها تعتمد على مخزون سابق تم تطويره قبل المواجهة.

ويرى محللون أن الضربات الحالية تستهدف البنية الصناعية بالكامل، وليس فقط مكونات محددة، بهدف إبطاء عملية إعادة الإنتاج.

ومع ذلك، تُجمع التقديرات على أن طهران ستسعى إلى إعادة بناء قدراتها بعد انتهاء الحرب، باعتبار الصواريخ الباليستية عنصرًا مركزيًا في استراتيجيتها الردعية.

تهديد مستمر وجولات محتملة

تشير تقييمات مراكز أبحاث إسرائيلية إلى أن الضربات السابقة لم تُنهِ القدرات الصاروخية الإيرانية، بل تسببت في تعطيل مؤقت فقط، مع استمرار النشاط في عدد من القواعد.

ويرى مراقبون أن بقاء هذه القدرات، حتى بعد الحرب، يعني أن التهديد سيظل قائمًا، وأن المنطقة قد تكون أمام جولات تصعيد جديدة في المستقبل.

وفي هذا السياق، يقدّر خبراء أن غياب حسم كامل في هذه المواجهة سيُبقي الباب مفتوحًا أمام إعادة تشكيل ميزان الردع، بدل إنهائه بشكل نهائي.