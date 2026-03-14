مسؤول إسرائيلي رفيع لـ i24NEWS: الرأي العام الإيراني يبدو مترددا في الانتفاض ضد النظام

يتزايد الإحباط في إسرائيل لعدم ظهور انتفاضة شعبية ضد نظام آية الله حتى الآن، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لقناة i24NEWS: "يبدو الرأي العام الإيراني متردداً".وتشير مصادر إلى أنه "ليس من قبيل المصادفة أن تتضمن جميع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس دعوة للشعب الإيراني للاستعداد للتحرك، وتؤكد على دوره في تحديد مصير النظام.

وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى لقناة i24NEWS، اليوم السبت: "سنتحرك هذا الأسبوع بقوة كبيرة، وسننفذ ضربات سيكون لها تأثير بالغ على استمرار الحملة. ونأمل أن يحفز ذلك المواطنين على النزول إلى الشوارع".